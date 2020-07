Osimhen-Napoli, Il Mattino: il Lille ha iniziato a mettere un po' di pressione al giocatore e al suo agente

Calciomercato Napoli - In questi giorni di transizione il Napoli non ha mai smesso di farsi vivo, sia alla porta di Victor Osimhen che a quella del Lille come arcconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"I francesi sono sicuri che il nigeriano vestirà l'azzurro, ne è certo il presidente Lopez. Il fatto che il club sia certo della cessione è un indizio non da poco. I dubbi che sembravano poter abitare nella testa di Osimhen stanno andando diradandosi, dalle parti di Lille non è arrivata alcuna offerta faraonica come pareva fossero state formulate dalla Premier. Lopez ha iniziato a mettere un po' di pressione al giocatore e al suo agente"