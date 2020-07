Osimhen-Napoli, Gazzetta: decreto crescita sull'ingaggio e novità sul pagamento al Lille, colpo al risparmio per ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'affare Osimhen: "Nel frattempo com’erano apparse - più virtualmente che realmente - sono scomparse le sirene inglesi. Nel senso che il sogno della Premier per il momento è rimasto tale e nessuna offerta degna di essere presa in considerazione è arrivata al ragazzo, così come al Lilla. Il quale club francese, avendo fretta di mettere a posto i propri conti ha già accettato l’ultima offerta del Napoli: che prevede 50 milioni, pagabili in 2 anni, oltre al cartellino di Karnezis che dunque lascerà il campionato italiano per la Ligue 1. Il contratto del nigeriano durerà 5 anni e partirà dai 3,5 milioni netti del primo anno ai 4 dell’ultimo, più qualche bonus. Per il club, grazie al Decreto crescita del 2018, si tratterà di un costo lordo inferiore, in 5 anni, ai 30 milioni".