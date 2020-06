Venerato a CN24: "Vertice di mercato con Gattuso, Osimhen resta la priorità. Gabriel in difesa dipende da Lozano..."

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Vertice di mercato partenopeo telefonico tra dirigenza azzurra e Gattuso. Stabilite le priorità del tecnico. In attacco Osimhen resta la priorità di ringhio (viste le difficoltà per Immobile). Azmoun è ritenuto più esterno che punta centrale. Males piace ma è ritenuto troppo simile a Mertens per stazza e caratteristiche. In difesa resta Gabriel del Lille la priorità. Ma potrà arrivare solo se si riuscirà a trovare un club per Lozano. Il brasiliano è extracomunitario come Osimhen".