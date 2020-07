RAI - Lunedì Osimhen dirà sì al Napoli. La Roma vuole Milik: De Laurentiis chiede 30 mln più Under

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. Giuntoli sta lavorando al colpo dell'estate: si vocifera addirittura che potrebbe essere l'acquisto più costoso dell'era De Laurentiis. E infatti il presidente stesso è sceso in campo nella trattativa, incontrando a tu per tu sull'isola di Capri l'attaccante nigeriano Victor Osimhen, del Lille. Dopo quell'incontro, il giocatore si è preso un po' di tempo per riflettere sulla sua scelta e adesso ha deciso. Ne ha parlato Ciro Venerato in diretta su Rai 2.

Napoli, Osimhen accetta

Ciro Venerato, collega RAI, è intervenuto nel corso di Dribbling, in diretta su RAI2. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Napoli-Roma è anche un derby di mercato, Milik piace tanto ai giallorossi e può rimpiazzare Dzeko. De Laurentiis chiede 30 milioni pù Under. Però Milik vuole la Juventus. Al Napoli piace sempre Veretout della Roma. Lunedì Osimhen dirà sì agli azzurri".