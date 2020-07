UFFICIALE - Il Lille prepara l'addio ad Osimhen: dall'Angers arriva l'attaccante Simbakoli

Victor Osimhen in lista di sbarco dal Lille, magari in direzione Napoli? Il club francese inizia a correre ai ripari con la partenza di Remy in direzione Benevento e l’annunciato addio di Osimhen: dall’Angers, infatti, arriva il 19enne Usman Simbakoli, ufficializzato in questi minuti.

Osimhen-Napoli, il Lille ha già trovato un sostituto

Calciomercato Napoli - Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha rilasciato una lunga intervista a RFI sull’attaccante nigeriano Victor Osimhen, obiettivo di mercato del Napoli:

“Non mi sorprende che Victor abbia vinto il trofeo di miglior giocatore africano della Ligue 1, lo è il fatto che sia arrivato dal campionato belga in punta di piedi e si sia adattato subito al campionato francese”

Come è arrivato?

“Sapevamo che non potevamo trattenere sia Nicolas Pepe sia Rafael Leao, il ds Luis Campos mi ha fatto vedere dei suoi video non solo ai tempi dello Charleroi ma anche di quando aveva 17-18 anni. Mi è piaciuto subito”

Quali sono le sue qualità?

“Ha grande determinazione nel voler cercare il gol. È ossessionato dal gol, un po’ come lo è Cavani. Ha grande potenziale atletico, può ripetere enormi sforzi e scatti e ciò può dargli profondità e velocità nel gioco. Può essere un aspetto molto importante nella squadra, nel 4-4-2 è stato capace di adattarsi al gioco con il compagno di reparto, è potente e concreto sotto porta. Deve continuare a lavorare per migliorarsi, anche nel gioco di testa”

Il suo arrivo a Lille?

“Dieci giorni precedenti la prima partita stagionale, poi segna subito una doppietta con il Nantes. Nello spogliatoio si è trovato subito bene, c’erano tanti ragazzi della sua età ed ha una personalità molto tranquilla. Non è un leader, ma è ben educato e rispettoso: ha avuto una infanzia difficile in un contesto economico problematico, ma gli piace lavorare ogni giorno e sa di essere fortunato ad essere arrivato a questi livelli. Victor è utile anche nel lavoro difensivo, nel primo pressing, ed è apprezzato dai compagni”

C’era pressione per sostituire Pepe?

“Tolta subito, anche perchè sono due giocatori diversi. È arrivato per sostituire Rafael Leao, anche se cercavamo uno che segnasse dopo la partenza di Pepe. È stato un bene che abbia trovato il gol sin da subito”

Un futuro come Eto’o, Drogba o Aubameyang?

“Se devo dirla tutta, ha una innata capacità tecnica, è come un dono. Aubameyang è un po’ come lui, e ha lavorato tanto per raggiungere livelli altissimi. Ha avuto l’intelligenza di andare ad un club intermedio come il Borussia Dortmund ed è lì che si è formato. Penso che caratterialmente Osimhen sia un po’ come lui, anche a livello di relazioni umane. Nel momento in cui sceglierà il suo prossimo club - perchè non giriamoci attorno, andrà via sicuramente -, avrà bisogno di integrarsi subito, e capire cosa servirà per rimanere ad alti livelli”

Quindi non rimarrà, eppure è arrivato qui per 12 milioni di euro…

“È un calciatore che piace a tanti club europei, e nel progetto del Lille conta non solo l’aspetto economico ma anche la volontà del calciatore. Se la società ed il presidente sono contenti, e lo è anche il calciatore, è il segno che abbiamo lavorato bene. Abbiamo la stessa visione: Victor vuole vedere cosa potrà accadere a livelli più alti, e ciò è compreso anche nel modello economico della società”

Cosa sarebbe successo se non si fosse fermato tutto per il Coronavirus?

“Penso che avrebbe segnato altri gol tanto da arrivare a quota venti. Avremmo lottato per un posto in Champions League, e se ci fossimo arrivati magari Victor avrebbe avuto altri pensieri per la testa. Ma questo non possiamo dirlo con certezza”

Dove lo vedesti meglio? In quale campionato?

“Victor si adatterà ad ogni campionato, è un calciatore forte e sono sicuro che possa giocare in qualsiasi torneo”.