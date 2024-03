Osimhen lascia Napoli a fine stagione, dall'Inghilterra: Chelsea in pole nei contatti con Victor

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen pronto a lasciare Napoli in vista della prossima stagione. In estate sarà rivoluzione totale e si valutano diverse piste per il futuro dell'attaccante nigeriano.

Napoli - Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione e non è più un segreto. Lo ha confermato qualche settimana fa anche Aurelio De Laurentiis. A patto, visto il recente rinnovo di contratto con tanto di maxi-clausola, che arrivi la giusta offerta al patron azzurro. Secondo i media inglesi c'è il Chelsea in pole per comprare Osimhen.I Blues, che sarebbero avanti anche e soprattutto nei contatti con il giocatore. Andrebbero avanti da mesi e avrebbero portato a delineare un contratto multi-milionario tale da convincere Osimhen a preferire la destinazione londinese rispetto alle altre sirene. Occhio al Paris Saint-Germain.