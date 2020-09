Osimhen, l'ex agente: "Mourinho lo voleva al Tottenham, ma con Kane quanto avrebbe giocato? Non aveva bisogno di un club che lo mandasse in panchina"

Calciomercato Napoli - Ariyo Igbayiola, ex agente dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sporting Life:

“Parlammo con José Mourinho e gli dicemmo che se voleva Victor, allora Harry Kane sarebbe andato via. E se fosse rimasto, Osimhen avrebbe giocato? O sarebbe rimasto sempre in panchina? Kane è il centravanti numero uno in Inghilterra ed è il capitano della nazionale: tutte queste cose sarebbero state buone per lui e sfavorevoli per Victor. Lui ha bisogno di un club dove può avere la possibilità di giocare la partita per intero e dall’inizio, non di uno club dove potrebbe rimanere sempre in panchina”