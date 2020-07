Osimhen, l'amico: "Victor non vede l'ora di vestire l'azzurro, sarà un fantastico matrimonio con la città di Napoli" [VIDEO]

Oma Akatugba, giornalista ed amico dell'attaccante Victor Osimhen, ha inviato un videomessaggio a "Napoli Magazine", rivolgendosi ai tifosi azzurri e alla città di Napoli:

"Ciao a tutti, buongiorno, sono Oma Akatugba, è un messaggio per tutti voi che state aspettando Victor Osimhen come giocatore del Napoli. Con Victor avrete un fastastico, adorabile e meraviglioso calciatore. Sono sicuro che Victor non veda l'ora di diventare un membro della famiglia Napoli, non veda l'ora di essere napoletano. E' un bel matrimonio quello tra Victor Osimhen e il Napoli, tra la Nigeria e la città di Napoli, sarà un bellissimo matrimonio tra Victor e il meraviglioso popolo di Napoli. Forza Napoli!".