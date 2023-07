Osimhen, l'amico-giornalista confessa: "Arabia? Buona offerta, il denaro è potente! Ma deciderà il Napoli"

Calciomercato SSC Napoli - "Oma, cosa ne pensi dell'offerta?", inizia così la conversazione sul futuro di Victor Osimhen via Twitter, fra alcuni utenti e l'amico-giornalista del calciatore del Napoli. Oma Akatugba si era limitato a rispondere: "È una buona offerta".

Ma poi la chiacchierata è proseguita e l'amico di Osimhen ha ammesso: "Il denaro è troppo potente. Gli auguro tutto il meglio in momenti come questo", ha risposto ad un utente che gli scriveva: "Sarebbe un peccato se uno dei migliori attaccanti del mondo retrocedesse in un campionato così. Ha bisogno di vincere più trofei con il Napoli".

E infine, Oma Akatugba ha ricordato: "È la quota di trasferimento che conta per il Napoli. Osimhen non può decidere, tranne che se il Napoli dice di sì ad un'offerta. Chi pagherà Osimhen come Mbappe?".