Osimhen, l'agente smentisce: "C'è una fake news che circola sul futuro di Victor"

Calciomercato Napoli - Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha scritto un tweet in merito alle tante voci che stanno circolando in merito al rinnovo di contratto dell'atttaccante Victor Osimhe. Calenda ha voluto smentire quella che secondo lui è una fake news pubblicata questa mattina dal quotidiano Il Mattino in merito sul futuro del suo assistito:

"Leggo sul Mattino che “Calenda non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato”. Fake news".

Osimhen rinnova con il Napoli?

Alla luce di questo tweet di Roberto Calenda si aprono nuovi orizzonti per quanto riguarda il futuro di Osimhen. De Laurentiis ha sempre dichiarato che la punta nigeriana non è sul mercato aggiungendo di aver raggiunto un accordo per altri due anni anche se non ha escluso l'arrivo di offerte indecenti. Il presidente del napoli, qualche giorno fa, ha voluto provocare il PSG tirando fuori la cifra da 200 milioni.