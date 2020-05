Osimhen, l'agente: "Vuole un club che lo faccia giocare ogni settimana, non accetta panchina. Napoli? Lo vogliono al 100%, unici a muoversi"

Ultime calciomercato Napoli. Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Il centravanti nigeriano, tuttavia, è ambito da diversi club anche in Premier League a partire dal Tottenham di Mourinho.

Proprio della possibilità di apporodare agli Hotspurs, ne ha parlato l'agente Ariyo Igbayilola ai microfoni di The Cable. Ecco quanto riportato da Goal.com:

"Abbiamo detto a Mourinho che se vuole Victor, Harry Kane allora sarà ceduto? Se Harry Kane gioca ancora per il Tottenham, che spazio ci sarà per Victor, perché rischia di finire sempre in panchina. Kane è il loro attaccante numero uno ed è il capitano dell'Inghilterra, è normale che abbia sempre la precedenza, ma a scapito di Victor. Il mio assistito ha bisogno di un club in cui giocherà tutte le partite ogni settimana, non vuole fare panchina”.

Il Napoli? Posso dire che è l'unico club che vuole Victor al 100%. Si sono già mossi per averlo".