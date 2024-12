Osimhen-Juve, Sportitalia - Rapporto diretto con Giuntoli. La posizione del Napoli

Gianluigi Longari ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia:

"Attenzione però anche alle grandi manovre che potrebbero riguardare il futuro anteriore, con prospettive molto ambiziose che farebbero riferimento alla prossima estate, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Un aspetto dirimente sarà quello legato al futuro di Dusan Vlahovic, al suo rendimento e soprattutto alla sua situazione contrattuale. E’ evidente che qualora non fosse trovato un accordo soddisfacente per tutti, l’ipotesi di un divorzio a fine stagione sarebbe da tenere in considerazione. E da qui partirebbero le ambiziose prospettive in entrata. Il nome di Osimhen è facile da spendere per il rapporto diretto con il Direttore Giuntoli che lo portò a Napoli, ma proprio per il legame con il club partenopeo è difficilmente praticabile".