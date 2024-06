Osimhen, il Napoli aspetta l'Arsenal! Intanto si tratta per Lukaku

Calciomercato Napoli, il club è ancora in attesa di un'offerta per Victor Osimhen! O meglio, il Napoli sta aspettando che dalla Premier League arrivi un'offerta per Osimhen e soprattutto che lo faccia l'Arsenal, il club più indiziato per puntare sull'attaccante nigeriano.

A rivelarlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, che fa il punto sul mercato in attacco.