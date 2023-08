Il Mattino - Osimhen ha accettato i 35 milioni dei sauditi: se fosse per lui, sarebbe già a Ryad!

Calciomercato Napoli, Victor Osimhen ha accettato l'offerta della squadra saudita Al-Hilal! Anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino conferma le voci che ormai si susseguono da giorni, secondo cui il calciatore nigeriano del Napoli avrebbe già detto di sì all'offerta faraonica proveniente dall'Arabia Saudita.

Osimhen accetta Al Hilal

Per lui gli arabi hanno preparato un contratto da ben 35 milioni di euro all'anno, per cinque anni. Cifre impressionanti, alle quali Osimhen non ha saputo dire di no. "Se fosse solo lui a decidere - scrive Il Mattino - sarebbe già a Ryad". Quello di Osimhen è un sì convinto, senza esitazioni, nonostante il suo procuratore Calenda abbia provato a mettere al primo posto le ambizioni sportive su quelle economiche.

Ma Osimhen ormai va per conto suo. I sauditi attendono.