Osimhen sta completando le visite mediche al Galatasaray! Dopo andrà subito allo stadio, il motivo

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen sta completando le visite mediche con il Galatasaray! L'attaccante del Napoli lascerà ufficialmente il club di Aurelio De Laurentiis in queste ore e andrà in prestito allo storico club turco. A dare la notizia è stata la stampa nigeriana che ha confermato quello che è accaduto in queste ore.

Osimhen-Galatasaray, visite mediche

Il noto giornalista Buchi Laba, di Wazobia Max Tv, ha raccontato quello che è accaduto in queste ore con una rettifica fatta dopo aver rivelato delle visite mediche completate di Osimhen:

"Le visite mediche di Victor Osimhen sono ancora in corso con il Galatasaray".

Successivamente il giocatore, se dovesse superare le visite, andrà allo stadio per le prime immagini con i canali ufficiali del club turco.

Aggiornamento ore 20:05 da Buchi Laba di Wazobia Max Tv:

"Victor Osimhen ha appena terminato le visite mediche ora al Galatasaray!!!