Osimhen-Galatasaray, Romano: nell'accordo non c'è alcun riscatto! Missione turca a Napoli per ottenere il via libera di Victor

Calciomercato SSC Napoli - Fabrizio Romano su X conferma il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray:

"Il Galatasaray ha raggiunto un accordo di massima con il Napoli per il prestito di Victor Osimhen! Prestito di un anno, stipendio coperto poiché il Napoli ha accettato queste condizioni. La delegazione del Galatasaray incontrerà Osimhen a Napoli nelle prossime ore per dare il via libera definitivo al trasferimento.

Il Galatasaray ha accettato di coprire € 9/10 milioni di euro come stipendio di Victor Osimhen fino alla fine della stagione. Il contratto di prestito stipulato con il Napoli NON prevede alcuna clausola di obbligo/opzione di acquisto. Missione a Napoli per ottenere il via libera di Victor."