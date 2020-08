Osimhen cambia il Napoli! Con il nigeriano pronti due nuovi ruoli per Mertens [GRAFICO]

Calciomercato Napoli - Adesso che il pallone ricomincerà a rotolare, intorno ai 47 milioni e cinquecentomila euro spesi per Osimhen e al rinnovo da quattro milioni e mezzo per Mertens nascerà un dibattito che s’insinuerà un giorno sì e l’altro pure, come racconta il Corriere dello Sport:

"Mertens è (ormai) una prima punta, ama stare là in mezzo; però è arrivato anche Osimhen, è una prima punta che può fare anche l’esterno. Gattuso non vuole uscire da quello che ritiene il suo calcio, 4-3-3 e via, in teoria c’è già un ballottaggio tra Mertens e Osimhen. Il tridente potrebbe essere riveduto, trascinando Mertens a sinistra e Insigne a destra (o viceversa). Oppure 4-2-3-1, Osimhen attaccante di riferimento, alle sue spalle Mertens lasciando Insigne nella sua «comfort zone» e poi individuando l’esterno di destra"