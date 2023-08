Osimhen apre al rinnovo: accetterebbe l'offerta del Napoli ma solo ad una condizione!

Calciomercato Napoli, prosegue la trattativa con Victor Osimhen! De Laurentiis vuole trattenere a tutti i costi l'attaccante nigeriano e per farlo è disposto ad offrirgli un ingaggio raddoppiato da 8 milioni di euro a stagione, con tanto di doppia clausola rescissoria nel contratto (oltre i 100 milioni di euro), una valida per l'estero e l'altra valida solo per l'Arabia Saudita.

Richiesta di Osimhen

Dall'altra parte, però, l'Al-Hilal gli offre un contratto triennale da 40 milioni di euro a stagione. Cosa farà Osimhen? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui Osimhen sarebbe disposto volentieri a restare un altro anno in Italia, ma solo ad una condizione.

Il nigeriano è ben conscio del suo valore di mercato e si comporta di conseguenza, ecco perché non si accontenta dell'ingaggio raddoppiato proposto da De Laurentiis. Per firmare il rinnovo con il Napoli, Osimhen chiede più soldi. Come a dire: "Se valgo così tanto, il mio stipendio deve essere parametrato a questo valore".