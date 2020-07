Osimhen al Napoli, Sky: il Lille ha fretta, affare in chiusura! C'è solo l'ultimo ostacolo, le cifre

Calcio mercato Napoli, l'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sull'affare Osimhen-Ssc Napoli.

L’incontro è andato in scena in Sardegna, lontano da occhi indiscreti. Il Napoli ha continuato a lavorare per Victor Osimhen. Giuntoli ha strappato il sì dell’attaccante classe 1998 del Lille, che avrebbe anche fretta di chiudere l'operazione per incassare i fondi per l'iscrizione al campionato e pagare alcune pendenze verso la federazione francese. Mancano solo gli ultimi dettagli ma l’operazione è ormai in chiusura. L'ultimo ostacolo è rappresentato dalla commissione del nuovo agente, ma la volontà di tutti è quella di chiudere se possibile entro giovedì. Prezzo dell'affare: 50 milioni più 10 di bonus.