L'Al Hilal - club saudita che ha provato a prendere Victor Osimhen dal Napoli - ha presentato nelle ultime ore un'importante proposta a Neymar. Le fonti riportate da Fabrizio Romano su Twitter la descrivono come una "offerta enorme". Sono in corso trattative per raggiungere il pieno accordo, e lo stesso Neymar sarebbe tentato da questa possibilità: trattative in corso per chiudere presto l'affare con il PSG.