Osimhen vola a Parigi per i due giorni liberi: le ultime sul rinnovo e l'interessamento del PSG

Notizie Napoli calcio. Giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dal Psg in caso di cessione di Mbappè.

Osimhen vola a Parigi: le ultime

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, Osimhen ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Rudi Garcia per volare a Parigi: una notizia che ha subito messo in allarme i tifosi del Napoli visti i rumors sul futuro del nigeriano. Il bomber è partito da solo per la capitale francese, senza familiari o agente, ed è da sottolineare come spesso Osimhen faccia tappa a Parigi dove ha tanti amici, così come che tra due giorni sarà di ritorno a Napoli per il ritiro di Castel di Sangro.

Niente viaggio inerente il calciomercato, dunque, ma la situazione resta in divenire: il rinnovo di Osimhen con il Napoli non si sblocca ed il PSG continua a rappresentare un pericolo molto serio se dovesse cedere la stella Mbappè a suon di milioni.