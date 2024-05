Oriali-Napoli, TMW conferma: richiesta di Conte ad ADL, si può chiudere entro 48 ore

Calciomercato Napoli. Antonio Conte è il nome caldissimo per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Sono ore decisive per la trattativa tra il tecnico leccese ed Aurelio De Laurentiis. 

Si iniziano a delineare anche i primi nomi del possibile staff, con Gabriele Oriali richiesto da Conte come nuovo team manager azzurro. Anche i colleghi di TMW confermano la notizia riportata stamane da Tuttosport:

Antonio Conte vuole Gabriele Oriali come team manager al Napoli e le parti sono sempre pi√Ļ vicine all'intesa. In caso di fumata bianca gli annunci potrebbero arrivare nelle prossime 48 ore e non √® escluso che possa parlare anche Aurelio De Laurentiis.