Offerta Frosinone per Ambrosino: il Napoli spara altissimo per cederlo | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli classe 2003 che nell'ultima stagione ha giocato in serie B, è pronto a ritornare alla casa madre. Quest'anno, tra Como e Cittadella, ha collezionato 19 presenze con 2 reti e 2 assist. L'inizio della stagione non è stato dei migliori: il Como non gli ha dato praticamente mai spazio. Il trasferimento a gennaio in Veneto ha rappresentato un po' la svolta per la punta di Procida.

Offerta del Frosinone per Ambrosino

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il Frosinone si è fatto avanti per l'attaccante proprio in questi giorni. La società del presidente Stirpe, neopromossa in serie A, vuole puntare forte su Ambrosino tanto da chiederne il trasferimento a titolo definitivo. La risposta del Napoli è stata perentoria: 20 milioni.