Occhio Napoli, Sky - La Juventus prepara l'offerta all'Atalanta per Koopmeiners: le cifre

Ultime news calciomercato - La Juventus prova ad anticipare la concorrenza (anche del Napoli) per Teun Koopmeiners. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, a Sky Sport durante Calciomercato - L'Originale:

"La Juventus ha individuato l'obiettivo principale per il centrocampo. Si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta. Il club bianconero intende chiudere l'operazione a partire dal prossimo 3 febbraio e, dunque a mercato chiuso. Vorrebbe sedersi con l'Atalanta e fare subito l'operazione non appena si chiuderà il mercato invernale.

Pronta un’offerta da 40 milioni più bonus per il calciatore del club bergamasco. L’olandese è il primo obiettivo della Juventus: Giuntoli e lo staff non accelererà, dunque, per arrivare ad altri profili. L'intenzione è quella di chiudere con l'Atalanta una volta terminata la sessione di mercato invernale per trovare un’intesa e bloccare il giocatore".