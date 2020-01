Obiettivo Mateta, CdM: nell'affare può finirci Younes che continua a rifiutare la Sampdoria

Calciomercato Napoli - Con l'affare per Andrea Petagna che non si sblocca, potrebbe essere Jean-Philippe Mateta l'alternativa per l'attacco. A tal proposito, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe rientrare un azzurro nell'affare eventuale col Mainz.

Mercato Napoli, Younes nell'affare per Mateta?

Ecco quanto si legge direttamente dal giornale: