Il centravanti canadese Jonathan David, obiettivo del Napoli di Rudi Garcìa in caso di cessione di Victor Osimhen, secondo L'Equipe è la chiave del Lille per dare vita al proprio calciomercato. Diversi club di Premier, infatti, hanno mostrato interesse per il classe 2000. Il centravanti è tornato da poco sotto il dominio di Luchin assieme a Zhegrova e Gudmundsson e potrebbe far parte di un giro di valzer delle migliori punte in ambito europeo.