Calciomercato Napoli - Nuovo tentativo partenopeo per Antonio Conte, ma il tecnico avrebbe rifiutato ancora: lo rivela Libero.

Panchina Napoli, De Laurentiis ci riprova per Conte

Considerata l’immensa crisi in cui il suo Napoli è sprofondato, Aurelio De Laurentiis si sarebbe mosso di nuovo per l’ex Ct mettendo sul piatto un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione. Uno sforzo estremo ma non sufficiente, poiché l’allenatore salentino avrebbe ancora rifiutato per le tempistiche e per attendere prima altri club.