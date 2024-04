Nuovo Osimhen, ha soli 20 anni e arriva dalla Serie B: Napoli su Bonny

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a rivoluzionare tutto e guarda avanti cercando di puntare tutto suoi giovani. Ecco che allora la società è pronta a fare un investimento importante anche per un talento di soli 20 anni che ha attirato l'attenzione di diversi club in Italia e non solo. Si tratta di Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante che sta stupendo in Serie B con la maglia del Parma.

Napoli su Bonny del Parma, è il nuovo Osimhen

Secondo quanto riportato da Tuttosport la giovane punta Bonny è finita nel mirino di Torino, Napoli e Bologna in Serie A. Il calciatore è forte fisicamente, alto e veloce, in stile Victor Osimhen e ha tanti margini di miglioramento. In molti lo considerano anche già più pronto a livello tecnico alla sua età e una dimostrazione sono i 9 assist stagionali messi a segno che stanno aiutando il Parma al primo posto in Serie B. Sono 6 i gol stagionali, invece, e ha voglia di migliorarsi sempre di più col passare degli anni nei numeri.

Il Napoli starebbe pensando di comprare Bonny che ha una valutazione di meno di 10 milioni di euro e il suo agente è Federico Pastorello (lo stesso di Alex Meret con cui il Napoli vanta già ottimi rapporti. In tanti seguono Bonny e il Napoli potrebbe avere per lui un piano ben preciso quando in estate andrà via Osimhen e anche Simeone molto probabilmente, prenderlo con un'altra punta più pronta così da dargli tutto il tempo di crescere ed inserirsi con i tempi giusti in quello che sarà un nuovo Napoli.