Nuovo Napoli di Ancelotti, come cambia con i possibili arrivi di James, Elmas e Lozano! [GRAFICO]

I colleghi di Televomero hanno realizzato un grafico in cui è spiegato come potrebbe giocare il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Il modulo, a loro avviso, dovrebbe essere il 4-2-3-1. Se non ci sono novità rilevanti in difesa, non mancano di certo spunti di riflessione dal centrocampo in su. Le coppie in mediana, infatti, dovrebbero essere le seguenti: Fabian-Zielinski e Allan-Elmas.

Nuovo Napoli di Ancelotti, come potrebbe giocare

Lo spagnolo, senza James Rodriguez, potrebbe agire anche da trequartista centrale dietro Milik oltre che sulla sinistra, con Insigne e Callejon che dovrebbero essere ancora i titolari sulle fasce.

Nuovo Napoli di Ancelotti

Il colombiano, però, oltre che dietro il centravanti, potrebbe giocare anche sulla corsia di destra per sfruttare il suo mancino. Lozano, invece, se dovesse arrivare, potrebbe alternarsi con Lorenzo Insigne dal momento che la sua posizione ideale è largo a sinistra.