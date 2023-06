Nuovo Ds Napoli, spuntano due nomi a sorpresa per sostituire Giuntoli

Calciomercato Napoli - Arrivano novità per il possibile sostituto di Cristiano Giuntoli, Ds del Napoli ormai desideroso di andar via anche perché ad attenderlo c’è la Juventus. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, il nome più gettonato per sostituirlo è stato finora quello di Pietro Accardi dell’Empoli ma attenzione adesso a possibili sviluppi.

Sostituto Giuntoli, due nuovi nomi per il Napoli

Nelle ultime ore, infatti, spunta anche il profilo di Ricky Massara che è stato salutato a sorpresa dal Milan e che potrebbe rappresentare un sostituto all’altezza considerando anche il lavoro fatto a Roma. Sullo sfondo c’è pure Igli Tare, fresco dell’addio alla Lazio in questo caso, e anche accostato alla scrivania partenopea.