Nuovo difensore Napoli, Il Mattino: torna in pole position Hancko! Ma sono quattro i nomi: la lista

Calciomercato SSC Napoli - Giovanni Manna, con lo scouting e con l'ultima parola di De Laurentiis, è alla ricerca del nuovo difensore, un anno dopo l'addio di Kim Min-Jae. Sullo sfondo c'è Buongiorno ma il presidente non ama partecipare alle aste di mercato.

E allora torna d'attualità il nome di Hancko per il Napoli, secondo le ultime news de Il Mattino oggi in edicola:

"Si cerca un centrale (forse anche due) promettente ed affidabile da affiancare a Rrahmani. Torna d'attualità il nome di David Hancko (26 anni) del Feyenoord che domenica scorsa è andato anche a segno nel poker rifilato all'Excelsior. Occhi puntati anche su due vecchi obiettivi del mercato di gennaio che rispondono ai nomi di Radu Dragusin (passato dal Genoa al Tottenham in Premier senza avere però raccolto grosso minutaggio) e Nehuen Perez dell'Udinese. In questo caso molto dipenderà anche dal destino dei friulani di Cannavaro che si giocano la salvezza in 90' a Frosinone. Il Napoli segue con grande attenzione anche Alessandro Buongiorno. Ma sul centrale del Torino si è già scatenata una sorta di asta a cui De Laurentiis non ama partecipare".