Nuovo difensore Napoli: dal sogno Scalvini a Lenglet-Kiwior: Ostigard verso il Genoa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta la strategia di gennaio di De Laurentiis, che utilizzerà gli utili dell'ultimo bilancio, i 25 milioni incassati da Elmas e potrà contare sui 70 già garantiti dall'UEFA per fare mercato. Perché con gli obiettivi attuali non si può aspettare l'estate.

Per quanto riguarda la difesa, sono diversi gli obiettivi:

"Ostigard e Zanoli potrebbero essere girati al Genoa: Zanoli ha già l'intesa e anche il Napoli ha dato l'ok per il prestito, ma senza un sostituto l'operazione non si chiude. L'altro obiettivo è quel difensore centrale con il piede destro: Kiwior e Lenglet i preferiti. Ma c'è la questione del decreto crescita: non c'è più il vantaggio fiscale legato agli ingaggi degli "stranieri". Dunque, ecco che anche la serie A diventa terreno di caccia. E il sogno è Giorgio Scalvini dell'Atalanta: vent'anni vero e con Gasperini gioca a tre ma già 66 presenze nel campionato italiano. Valutazione: 40 milioni. Ma è lui in cima a tutto. Vero, piace anche Martin Vitík, centrale dello Sparta Praga. De Laurentiis continua a gestire in prima persona le operazioni del mercato".