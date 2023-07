Nuovo contatto telefonico tra ADL e agente Osimhen ieri: le ultime sul futuro del centravanti | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Ci arrivano conferme sulla telefonata che c'è stata ieri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente dell'attaccante Victor Osimhen. Come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, la chiacchierata è stata cordiale e con toni assolutamente distesi, ma non si registrano passi in avanti per quanto riguarda il prolungamento di contratto del numero 9 nigeriano, oppure la cessione.

Victor Osimhen

Rinnovo Osimhen Napoli, le ultime

Per quanto riguarda il futuro di Osimhen, in questo momento non è giunta ufficialmente ancora un'offerta in grado di far tremare i polsi al Napoli, tanto da pensare ad una possibile partenza dell'attaccante nigeriano. Non è un mistero infatti che il presidente De Laurentiis chieda non meno di 180 milioni per il cartellino. Dall'altra parte non c'è stata una proposta al rialzo da parte del Napoli per quanto concerne il rinnovo contrattuale. Certamente De Laurentiis e Calenda si risentiranno ancora per capire l'evolversi della situazione.

