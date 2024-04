Nuovo allenatore Napoli, Repubblica - Conte o Italiano: spunta la data della decisione di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Nuovo allenatore, De Laurentiis col nuovo direttore sportivo sta facendo le ultime valutazioni e stando a quanto scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica deciderà tra una ventina di giorni:

"La prossima stagione è quella della rifondazione dopo il fallimento dell’anno post scudetto. Un nuovo direttore sportivo (Giovanni Manna) e un allenatore di livello cui affidare il progetto: Antonio Conte per andare sul sicuro o Vincenzo Italiano per recuperare la continuità tattica smarrita dopo l’addio di Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis deciderà tra una ventina di giorni, ma intanto non ha affatto abbandonato la speranza di raddrizzare una classifica negativa".