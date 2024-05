Nuovo allenatore Napoli, Conte e Pioli hanno detto 'si': decide ADL, tutte le cifre

Calciomercato Napoli. Ore caldissime in casa Napoli per scegliere il nuovo allenatore. De Laurentiis sogna Conte ma ha anche il piano B rappresentato da Pioli.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall'esperto di mercato Nicolò Schira:

Antonio Conte e Stefano Pioli hanno dato la loro disponibilità ad aderire al Napoli, con cui sono in trattative con entrambi. Pioli è il piano B (accordo di principio per un contratto fino al 2026 + opzione per il 2027 con stipendio da 3 milioni/anno). Trattative in corso per raggiungere l'accordo con Conte per un contratto fino al 2027 (6,5 milioni/anno + 2 milioni di bonus se il Napoli arriva in UCL).