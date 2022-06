Cannavaro lascia i Fedele? Il nuovo super agente del campione del mondo

Notizie Calciomercato - Nicolò Schira, giornalista, svela su Twitter le ultime notizie in merito a Fabio Cannavaro e al possibile suo cambio d'agente. L'ex capitano dell'Italia, stando alle indiscrezioni di Schira potrebbe aver lasciato quindi i Fedele:

Fabio Cannavaro

Nuovo agente Fabio Cannavaro, ecco chi è

"Fabio Cannavaro ha ufficialmente scelto Pini Zahavi come nuovo suo agente negli ultimi mesi. Il super agente è al lavoro per cercare di trovare una panchina per l'ex giocatore di Real Madrid e Juventus. La Federcalcio polacca ha riaperto i colloqui nelle ultime ore".