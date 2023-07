Notizie Calcio Napoli - Kostantinos Mavropanos fa gola a diversi club.

Kostantinos Mavropanos

Torino, piace Mavropanos per il dopo Schuurs

In italia il profilo del greco è seguito con interesse dal Napoli che però non è l'unica contendente. Stando a quanto riferito dal quotidiano La Stampa sulle tracce del difensore dello Stoccarda c'è anche il Torino, che valuta diversi profili in caso di cessione di Perr Schuurs.