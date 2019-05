Kostas Manolas, recentemente accostato al Napoli, apre ad un probabile trasferimento. Il difensore greco, dopo la sfida contro il Parma, ha parlato in questi termini: "Non so se resto qua". Le sue parole hanno lasciato perplesso più di qualche tifoso. C'è il serio rischio che il club capitolino debba salutare uno dei suoi pezzi da novanta. A riportare la notizia il portale calciomercato.com.