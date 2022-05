Non si sblocca l'affare Olivera-Napoli: la clausola e l'asta, ecco il vero motivo

Con l'addio di Ghoulam il Napoli si è messo sulle tracce di profili di piede sinistro. Intanto si sta complicando la pista che porta a Mathias Olivera del Getafe come sostenuto dal portale Gazzetta.it

Quello che sembrava un affare virtualmente concluso si è complicato nelle ultime settimane. Il Napoli da tempo ha raggiunto un accordo di massima con Mathias Olivera, classe 1997, terzino del Getafe e della nazionale uruguaiana.

Anche col club spagnolo la trattativa era avviata su una valutazione di circa 10 milioni del cartellino più un paio di bonus.

Ma se il presidente del club Angel Torres adesso si è impuntato sulla clausola da 20 milioni di euro, significa che dal Benfica a qualche altro club, il Getafe sta cercando di creare un’asta. Al quale il Napoli non intende partecipare. Per cui situazione in stand-by.