Niente Napoli per Samardzic? Un top club italiano in vantaggio sugli azzurri

Notizie Calcio Napoli - Lazar Samrdzic fa gola a mezza Serie A. L'Udinese fiuta il grande incasso e non si opporrà alla cessione del suo gioiello ma l'offerta deve essere quella giusta.

Lazar Samardzic

Udinese, su Samardzic c'è l'Inter

Secondo il portale Cronache di Spogliatoio c'è un club in vantaggio su tutti, l'Inter. Il Milan aveva chiesto informazioni sul giocatore e con il Napoli pareva esserci già una bozza di accordo (in caso ci fosse stata prima un'uscita) ma ora i nerazzurri sembrano essere in pole position, mettendo sul piatto i cartellini di Fabbian (2003) e Sebastiano Esposito (2002), entrambi giocatori graditi dal club friulano.