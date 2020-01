Niente annuncio ufficiale per Demme al Napoli, Gazzetta: le pratiche di tesseramento non sono state definite

Notizie calcio Napoli - Ancora non c’è l’ufficialità sul suo acquisto, ma Diego Demme è già a Napoli. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il tecnico Rino Gattuso comunque non potrà averlo domani a disposizione per la partita con la Lazio. Perché ancora le pratiche di tesseramento non sono state definite. Nessuna ufficialità neanche per Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco che gioca nella Liga. Ora il Napoli ha ristrutturato il suo centrocampo e in prospettiva qualcuno può diventare di troppo. Con Demme e Lobotka (e in estate arriverà il più che promettente Amrabat dal Verona) gli attuali titolari potrebbero giocarsi un unico posto nell’undici di partenza. Al momento Allan, per rendimento, è avvantaggiato su Fabian Ruiz e Zielinski"