Ultime news calciomercato - Fu vicino a vestire la maglia del Napoli, con lo storico incontro dei procuratori a Dimaro con De Laurentiis arrivati in elicottero, adesso Nicolas Pepe, che non ha fatto bene nella sua avventura all'Arsenal, lascia la Premier League.

Come riporta Nicolò Schira, "Affare fatto e confermato! Nicolas Pepe al Besiktas dall'Arsenal".