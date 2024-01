Ngonge accostato al Napoli, dalla Spagna annunciano: sul giocatore piomba la Real Sociedad!

Calciomercato Napoli. C'è anche la Real Sociedad sulle tracce di Cyril Ngonge, uno degli uomini mercato dell'Hellas Verona. L'attaccante belga, che in Italia piace anche a Napoli e Fiorentina, è finito nel mirino della squadra di San Sebastian, che cerca un nuovo rinforzo per il reparto offensivo dopo aver ceduto Momo Cho al Nizza per dieci milioni di euro.

Come scrive il Mundo Deportivo, l'attaccante belga sarebbe uno dei nomi presenti nella lista dei desideri del tecnico Imano Alguacil, tra Giovanni Reyna ed Edon Zhegrova, altri obiettivi del club basco. Per strappare Ngonge al Verona serviranno circa 12 milioni, una cifra che il club spagnolo, qualificato agli ottavi di Champions League, potrebbe mettere sul piatto.