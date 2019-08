Neymar, la sorella sbotta contro i tifosi del PSG: "Siete dei coglio**, senza di lui non vincete nulla!"

Notizie Calcio - Arriva uno sfogo duro della sorella di Neymar, attaccante in uscita dal PSG al bivio tra Real Madrid e Barcellona. Raffaella Santos, sorella del talento brasiliano, ha attaccato i tifosi del PSG per i duri cori e striscioni che avevano come protagonista proprio la stella del club francese: "Neymar vattene" e ‘Neymar figlio di p…’

Questa la risposta su Twitter: "Siete degli esseri umani disgustosi e maleducati! Vorreste avere ancora mio fratello nella vostra squadra. Non vincerete nulla senza di lui. Cog***ni".