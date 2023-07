Calciomercato Napoli - Novità in vista a centrocampo per il Napoli. Lo Riporta La Repubblica oggi in edicola.

Mercato Napoli, pronto Faraoni

Se da una parte infatti la società sta gettando le basi per prendere Giovani Lo Celso dal Totenham in caso di uscita di Piotr Zielinski, dall’altra nelle prossime ore si deciderà il destino di Alessandro Zanoli il cui prestito al Genoa sbloccherebbe l’acquisto già pronto di Davide Faraoni come vice Di Lorenzo.