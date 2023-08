Dalla Spagna confermano, Napoli vicino a Natan del Bragantino: trattativa in fase avanzata

Calciomercato Napoli. Natan de Souza, difensore centrale classe 2001 del Red Bull Bragantino, è l'ultimo nome accostato al Napoli per il ruolo di nuovo difensore centrale. A riportare la notizia è stata la redazione di Sky Sport, che ha sottolineato come tra le parti ci siano contatti in corso.

Natan-Napoli, le ultime

Ulteriori conferme arrivano dai colleghi spagnoli di Relevo, che aggiungono come la trattativa con il Red Bull Bragantino e l'entourage del centrale di piede mancino sia in stato avanzato e potrebbe chiudersi a stretto giro.