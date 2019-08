Napoli-Werner, dalla Germania: domenica scade l'ultimatum del Lipsia per il rinnovo, c'è il Napoli ma anche il Bayern

Calciomercato Napoli - La Ssc Napoli lavora sul mercato e pensa anche a Timo Werner come fa sapere Bild.

Calcio mercato Napoli, idea Werner, domenica scade l'ultimatum del Lipsia

Secondo quanto riferisce Bild, domenica scadrà l'ultimatum del Lipsia per l'attaccante Timo Werner. La proposta di rinnovo è arrivata da tempo, il contratto scade nel giugno 2020, ma non c'è stata alcune risposta. Allunga? O andrà via nelle prossime due settimane? L’attaccante, classe '96, interessa a Roma e Napoli, ma anche il Bayern Monaco ci pensa a lui, tanto da far pendere la decisione dell'attaccante proprio sul club bavarese.