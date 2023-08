Napoli-Veiga, ci siamo: distanza di soli 5 milioni! Visite mediche subito dopo Ferragosto

Calciomercato Napoli, accordo raggiunto con Gabri Veiga! Adesso entra nel vivo la trattativa tra De Laurentiis e il Celta Vigo per provare a strappare il talento spagnolo e portarlo a Napoli.

Napoli-Veiga

Ne parla in maniera approfondita l'edizione odierna del Mattino, che sottolinea come sia stato ormai raggiunto l'accordo tra club e calciatore, ma non quello con la controparte spagnola. La distanza tra SSC Napoli e Celta Vigo è di circa 5 milioni di euro: loro chiedono 40 milioni di euro, ma De Laurentiis ha offerto 35-36 milioni e la trattativa prosegue ancora.

Scrive Il Mattino: "La forbice a quanto pare si è assottigliata e Veiga è in predicato di effettuare le visite mediche subito dopo ferragosto, prima di firmare un contratto quinquennale con gli azzurri".