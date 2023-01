Napoli-Traoré, contatti fin da novembre! Sportitalia: "Lui valuta una nuova esperienza"

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Adama Traoré dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia. Il Napoli segue da tempo l'attaccante spagnolo del Wolverhampton, con contatti che vanno avanti ormai da novembre.

Per il Napoli si tratterebbe di un'operazione a parametro zero dal momento che il calciatore è in scadenza di contratto e si rifiuta di rinnovare. L'ultima offerta di rinnovo da parte del club di Premier League è di 3 milioni più bonus a stagione, ma Traorè per ora non firma: "Lui sta valutando la possibiilità di fare una nuova esperienza", e ilm Napoli resta alla finestra.