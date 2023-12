Napoli su Zirkzee, sarà asta con diversi top club: spunta la cifra della clausola

Calciomercato Napoli. Joshua Zirzkee del Bologna è uno degli astri nascenti del campionato di Serie A. Al momento il classe 2001, in 19 presenze, vanta otto gol e quattro assist tra Serie A e Coppa Italia. Numeri e giocate che lo hanno immediatamente immesso tra gli obiettivi di diverse squadre.

Napoli-Zirkzee, cifre clausola

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel contratto di Zirkzee col Bologna è stata infatti inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, valida per tutti i club, che il Bayern potrebbe pagare in forma ridotta per via di quella percentuale mantenuta. Un messaggio chiaro anche a Napoli, Milan e a tutte le big, in Italia e all'estero, che seguono Joshua e lo hanno messo nel mirino in vista della prossima estate: chi lo vuole, sa quanto deve pagare.